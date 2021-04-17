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В Крыму по политическим мотивам 114 человек лишены свободы, - правозащитники

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 13:04
В Крыму по политическим мотивам 114 человек лишены свободы, - правозащитники Фото: 114 политзаключенных в Крыму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В оккупированном Крыму продолжают преследовать людей по политическим и религиозным мотивам. По состоянию на конец марта, 114 человек лишены свободы из-за этого.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Так, по "делу крымских мусульман" арестованы 74 человека. Еще пять человек ограничены в перемещении: трое находятся под надзором и не могут покинуть оккупированную территорию, двое - под домашним арестом.

Фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организациям или в пропаганде деятельности организаций, которые в РФ признаны террористическими или экстремистскими, но не являются таковыми с точки зрения законодательства Украины.

Кроме того, на конец марта в заключении находятся 16 человек (включая Владислава Есипенко) по "делу украинских диверсантов", которых ФСБ РФ при задержании обвинила "в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже".

Также на конец марта по обвинению в участии в батальоне Номана Челебиджихана лишены свободы шесть человек.

Напомним, по данным омбудсмена, Российская Федерация незаконно преследует 133 украинских граждан по политическим мотивам.

РБК-Украина писало, что суд в оккупированном Крыму переходит к заключительным дебатам по делу Чубарова.

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