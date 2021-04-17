У Криму за політичними мотивами 114 осіб позбавлені волі, - правозахисники

В окупованому Криму продовжують переслідувати людей за політичними та релігійними мотивами. Станом на кінець березня, 114 осіб позбавлені волі через це.

Так, по "справі кримських мусульман" заарештували 74 людини. Ще п'ять осіб обмежені в пересуванні: троє перебувають під наглядом і не можуть покинути окуповану територію, двоє - під домашнім арештом.

Фігурантів цієї справи звинувачують у причетності до ісламських організацій або в пропаганді діяльності організацій, які у РФ визнані терористичними або екстремістськими, але не є такими з точки зору законодавства України.

Крім того, на кінець березня в ув'язненні перебувають 16 осіб (включаючи Владислава Єсипенко) по "справі українських диверсантів", яких ФСБ РФ при затриманні звинуватила "у підготовці диверсій, зберіганні зброї та шпигунстві".

Також на кінець березня за звинуваченням в участі в батальйоні Номана Челебиджихана позбавлені волі шість чоловік.