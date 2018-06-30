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Интервью

В Крыму открыли два дела против заявившего о пытках ФСБ крымского татарина, - адвокат

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 19:26
Фото: Ренат Параламов (YouTube скриншот)
Фото: Ренат Параламов (YouTube скриншот)

При этом в открытии дела против сотрудников ФСБ было отказано

Подконтрольные Российской Федерации следственные органы в Крыму возбудили два уголовных дела против крымского татарина Рената Параламова, которого в 2017 году увезли из дома и пытали неизвестные люди в масках без опознавательных знаков. Об этом в субботу на заседании общественного объединения "Крымская солидарность" сообщил адвокат семьи Параламова Эмиль Курбединов, передает "Крым.Реалии".

"Военная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСБ, которые проводили обыск у Рената Параламова, а потом увезли его с мешком на голове и пытали. Однако в то же время против Рената возбудили два уголовных дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, боеприпасов", - отметил адвокат.

Он заявил, что крымские юристы собирают все необходимые документы, чтобы передать дело Параламова и других похищенных крымчан в международные инстанции, в частности спецдокладчику ООН по пыткам.

Напомним, в прошлом году крымский татарин Ренат Параламов заявил, что сотрудники ФСБ его жестоко били, вывихнули челюсть и угрожали изнасилованием.

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Теги публикации: Крым, ФСБ, Крым, уголовное дело  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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