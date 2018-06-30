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У Криму відкрили дві справи проти кримського татарина, що заявив про тортури ФСБ, - адвокат

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 19:26
Фото: Ренат Параламов (YouTube скріншот)
Фото: Ренат Параламов (YouTube скріншот)

При цьому у відкритті справи проти співробітників ФСБ було відмовлено

Підконтрольні Російській Федерації слідчі органи в Криму порушили дві кримінальні справи проти кримського татарина Рената Параламова, якого в 2017 році відвезли з будинку і катували невідомі люди в масках без розпізнавальних знаків. Про це в суботу на засіданні громадського об'єднання "Кримська солідарність" повідомив адвокат сім'ї Параламова Еміль Курбедінов, передає "Крим.Реаліі".

"Військова прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи проти співробітників ФСБ, які проводили обшук у Рената Параламова, а потім відвезли його з мішком на голові і катували. Однак у той же час проти Рената порушили дві кримінальні справи за статтями про незаконний обіг вибухових речовин, боєприпасів", - зазначив адвокат.

Він заявив, що кримські юристи збирають всі необхідні документи, щоб передати справу Параламова та інших викрадених кримчан у міжнародні інстанції, зокрема спецдоповідачу ООН з тортур.

Нагадаємо, в минулому році кримський татарин Ренат Параламов заявив, що співробітники ФСБ його жорстоко били, вивихнули щелепу і погрожували зґвалтуванням.

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Теги публікації: Крим, ФСБ, Крим, уголовное дело  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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