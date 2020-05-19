ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Суд" в Крыму решил принудительно доставить на полуостров освобожденного из плена Бекирова

Новости » Политика     19.05.2020 - 13:28
"Суд" в Крыму решил принудительно доставить на полуостров освобожденного из плена Бекирова
Фото: Эдем Бекиров (УНИАН)

Эдем Бекиров был освобожден из плена РФ в рамках обмена заключенными 7 сентября

Оккупационная власть Крыма постановила принудительно доставить на полуостров освобожденного из российского плена кримскотатарского активиста Эдема Бекирова. Ранее судебный процесс в отношении Бекирова был приостановлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность" в Facebook.

Отмечается, что судья Сергей Деменок постановил доставить мужчину в суд принудительно, несмотря на документы, подтверждающие отсутствие регистрации Бекирова в Симферополе, а также его лечение на территории Украины.

"Сейчас он входит в группу риска, и какие-либо посещения любых общественных мест ему строжайше запрещены врачами", - заявил адвокат.

Согласно решению "суда", служба судебных приставов должна будет исполнить принудительный привод и попытаться найти Бекирова по последнему известному адресу в Симферополе. Следующее заседание по делу Бекирова назначено на 22 мая.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и РФ. В Украину вернулись 35 удерживаемых Кремлем лиц. Среди пленников РФ был и Эдем Бекиров - его вывезли из Крыма на территорию материковой Украины.

Оккупанты задержали Бекирова 12 декабря 2018 года на въезде в Крым. Его обвинили в якобы хранении взрывоопасных веществ и патронов. 13 декабря Бекирова арестовали на два месяца и периодически продлевали срок держания под стражей.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КрымСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь