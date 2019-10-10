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Прокуратура начала дело по факту незаконного задержания проукраинского активиста в Крыму

Новости » Общество    10.10.2019 - 18:26
Прокуратура начала дело по факту незаконного задержания проукраинского активиста в Крыму
Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Российские спецслужбы задержали Олега Приходько в связи с "подготовкой взрывов в административном здании в Крыму"

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту задержания проукраинского активиста Олега Приходько на территории оккупированного полуострова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Основанием для открытия уголовное производство послужило обращение представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича.

"Сегодня, 10 октября 2019 года, по факту незаконного лишения свободы гражданина Украины на территории временно оккупированного полуострова, прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по ч.1 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что Приходько уже подвергался незаконным действиям со стороны "правоохранительных" органов РФ. В 2016 году так называемые "силовики" незаконно задерживали указанного гражданина Украины, а в 2019 году проводили незаконные обыски в доме мужчины.

"Органы оккупационных властей на временно оккупированной территории АР Крым, продолжают реализовывать политику государства-оккупанта, которая направлена на преследование проукраински настроенного населения полуострова", - говорится в сообщении.

Напомним, в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Приходько был "членом украинских экстремистских организаций".

Приходько подозревают в подготовке взрывов в одном из административных зданий. Открыто уголовное дело о подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Также РБК-Украина сообщало, что Приходько задержали российские силовики задержали в его же доме вечером 9 октября. Сообщалось, что причины неизвестны, никакой информации у родных о местонахождении Приходько не было.

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