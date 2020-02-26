В Крыму оставили под стражей фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

В аннексированном Крыму подконтрольный России "Верховный суд Крыма" оставил под стражей фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Меджита Абдурахманова и Владлена Абдулкадырова. Об этом говорится в сообщении "Крымской солидарности" в Facebook.

Сообщается, что заседание о рассмотрении апелляции стороны защиты об изменении меры пресечения проходило в закрытом режиме. В ходе заседания суд отклонил апелляционную жалобу, оставив фигурантов под стражей.

"Сторону защиты представляли адвокаты по назначению. Родные подсудимых не были допущены на оглашение решения. Судья не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил решение первой инстанции в силе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что фигурантов первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" братьев Узеира и Теймура Абдуллаевых этапировали в российскую Башкирию.

Также РБК-Украина писало, что подконтрольный Российской Федерации "Верховный суд Крыма" отклонил апелляционные жалобы стороны защиты на продление меры пресечения фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Ризы Омерова, Энвера Омерова и Айдера Джеппарова. Они останутся в СИЗО до 5 апреля 2020 года.