У Криму залишили під вартою фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

У аннексированном Криму підконтрольний Росії "Верховний суд Криму залишив під вартою фігурантів другого сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Меджита Абдурахманова і Владлена Абдулкадирова. Про це йдеться в повідомленні "Кримської солідарності" Facebook.

Повідомляється, що засідання щодо розгляду апеляції сторони захисту про зміну запобіжного заходу проходило в закритому режимі. В ході засідання суд відхилив апеляційну скаргу, залишивши фігурантів під вартою.

"Сторону захисту представляли адвокати за призначенням. Рідні підсудних не були допущені на оголошення рішення. Суддя не задовольнив апеляційну скаргу і залишив рішення першої інстанції в силі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фігурантів першого сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" братів Узеіра і Теймура Абдуллаевых етапували в російську Башкирію.

Також РБК-Україна писало, що підконтрольний Російській Федерації "Верховний суд Криму відхилив апеляційні скарги сторони захисту на продовження запобіжного заходу фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Ризи Омерова, Енвера Омерова і Айдера Джеппарова. Вони залишаться в СІЗО до 5 квітня 2020 року.