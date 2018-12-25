ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Криму залишили під арештом ще 3 українських моряків

Новини » Суспільство    25.12.2018 - 14:44
У Криму залишили під арештом ще 3 українських моряків
Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

"Суддя" скоротив термін запобіжного заходу українським морякам на один день

Підконтрольний РФ "Верховний суд" окупованого Криму відмовив у задоволенні апеляційних скарг військовому співробітникові СБУ Андрію Драча, старшому матросу катера "Нікополь" В'ячеславу Зінченко і військового механіка буксира "Яни Капу" Сергія Чуліби, які були захоплені російськими військами біля Керченської протоки 25 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

"Суддя" переглянув термін обрання запобіжного заходу для українських моряків і скоротив його на один день - до 25 січня 2019 року.

Захист Драча заявив, що він є військовослужбовцем і проти нього необхідно проводити розгляд у військовому суді. Прокурор окупаційної влади Богдан Гроб заперечив і заявив, що Україна і РФ "не перебувають у стані війни".

"Мало місце затримання прикордонною службою групи кораблів, які перетнули кордон Росії", - заявив Гроб.

На це адвокат Артем Пепа підкреслив, що для застосування Женевської конвенції не потрібно наявність війни, а всі ознаки військового конфлікту і так присутні на обличчя. Таку ж думку висловлював і адвокат Чуліби Геннадій Федров.

Після засідання "суду" матрос Зінченко передав адвокату, що ні в чому не потребує і попросив передати рідним, що "все впорядке, тримаюся, сподіваюся, що скоро звільнять". Також матрос розповів, що з ним "розмовляв без протоколу" співробітник ФСБ РФ, але він нічого не став повідомляти крім особистих даних.

Чулиба після засідання висловив стурбованість щодо агрегатів на кораблі.

"Мені не дали їх законсервувати, а я за них матеріально відповідальний. Раптом потім ще не заведу корабель", - розповів Чулиба.

Також він стурбований долею собаки, яка залишилася на борту буксира "Яни Капу" і яку він назвав членом екіпажу.

Нагадаємо, військовополоненим назвав себе вже 21 захоплений Росією моряк.Ще один український моряк, член екіпажу незаконно захопленого Росією в Керченській протоці рейдового буксира "Яни Капу" Михайло Власюк заявив, що є військовополоненим.

 

 

Суд Росії відмовив у достроковому звільненні засудженому у "справі Хізб ут-Тахрір" Ще два українські моряки назвали себе військовополоненими
Новини України КримВМСагресія РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся