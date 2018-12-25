У Криму залишили під арештом ще 3 українських моряків

Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

"Суддя" скоротив термін запобіжного заходу українським морякам на один день

Підконтрольний РФ "Верховний суд" окупованого Криму відмовив у задоволенні апеляційних скарг військовому співробітникові СБУ Андрію Драча, старшому матросу катера "Нікополь" В'ячеславу Зінченко і військового механіка буксира "Яни Капу" Сергія Чуліби, які були захоплені російськими військами біля Керченської протоки 25 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

"Суддя" переглянув термін обрання запобіжного заходу для українських моряків і скоротив його на один день - до 25 січня 2019 року.

Захист Драча заявив, що він є військовослужбовцем і проти нього необхідно проводити розгляд у військовому суді. Прокурор окупаційної влади Богдан Гроб заперечив і заявив, що Україна і РФ "не перебувають у стані війни".

"Мало місце затримання прикордонною службою групи кораблів, які перетнули кордон Росії", - заявив Гроб.

На це адвокат Артем Пепа підкреслив, що для застосування Женевської конвенції не потрібно наявність війни, а всі ознаки військового конфлікту і так присутні на обличчя. Таку ж думку висловлював і адвокат Чуліби Геннадій Федров.

Після засідання "суду" матрос Зінченко передав адвокату, що ні в чому не потребує і попросив передати рідним, що "все впорядке, тримаюся, сподіваюся, що скоро звільнять". Також матрос розповів, що з ним "розмовляв без протоколу" співробітник ФСБ РФ, але він нічого не став повідомляти крім особистих даних.

Чулиба після засідання висловив стурбованість щодо агрегатів на кораблі.

"Мені не дали їх законсервувати, а я за них матеріально відповідальний. Раптом потім ще не заведу корабель", - розповів Чулиба.

Також він стурбований долею собаки, яка залишилася на борту буксира "Яни Капу" і яку він назвав членом екіпажу.

Нагадаємо, військовополоненим назвав себе вже 21 захоплений Росією моряк.Ще один український моряк, член екіпажу незаконно захопленого Росією в Керченській протоці рейдового буксира "Яни Капу" Михайло Власюк заявив, що є військовополоненим.