В Крыму оштрафовали мать задержанного крымского татарина за протест под зданием ФСБ
"Киевский районный суд Симферополя" оштрафовал Зарему Ахтемову - мать задержанного 3 сентября крымского татрина Асана Ахтемова. Она вышла к зданию ФСБ в поисках пропавшего сына на следующий день после задержания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.
"Суд" признал женщину виновной в административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.
Ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
Как известно, 4 сентября силовики провели в Крыму пять обысков и после этого задержали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова.
РБК-Украина писало, что по словам адвоката, к Асану Ахтемову применялись пытки электрическим током и психологическое насилие.
Напомним, крымских татар подозревают в "диверсии на газопроводе". За это они могут получить от 12 до 15 лет тюрьмы.