В Крыму оштрафовали мать задержанного крымского татарина за протест под зданием ФСБ

Фото: в Крыму оштрафовали мать крымского татарина за протест под ФСБ (facebook.com/crimeahrg)

"Киевский районный суд Симферополя" оштрафовал Зарему Ахтемову - мать задержанного 3 сентября крымского татрина Асана Ахтемова. Она вышла к зданию ФСБ в поисках пропавшего сына на следующий день после задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"Суд" признал женщину виновной в административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ. Ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Как известно, 4 сентября силовики провели в Крыму пять обысков и после этого задержали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова.