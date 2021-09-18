ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Криму оштрафували матір затриманого кримського татарина за протест під будівлею ФСБ

Новость на русском →
Субота 18 вересня 2021 11:42
У Криму оштрафували матір затриманого кримського татарина за протест під будівлею ФСБ Фото: у Криму оштрафували матір кримського татарина за протест під ФСБ (facebook.com/crimeahrg)
Автор: Инна Собора

"Київський районний суд Сімферополя" оштрафував Зарему Ахтемову - матір затриманого 3 вересня Кримського татріна Асана Ахтемова. Вона вийшла до будівлі ФСБ у пошуках зниклого сина наступного дня після затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу.

"Суд" визнав жінку винною в адміністративному правопорушенні за статтею 20.6.1 КоАП РФ.

Їй призначено штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

Як відомо, 4 вересня силовики провели в Криму п'ять обшуків і після цього затримали п'ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, Асана і Азіза Ахтемових, Шевкета Усеїнова.

РБК-Україна писало, що за словами адвоката, до Асана Ахтемова застосовувалися тортури електричним струмом і психологічне насильство.

Нагадаємо, кримських татар підозрюють у"диверсії на газопроводі". За це вони можуть отримати від 12 до 15 років в'язниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Політв'язні в РФ
NEWS
Україна посилила систему протиповітряної оборони на північному напрямку
Україна посилила систему протиповітряної оборони на північному напрямку
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт