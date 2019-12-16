В Крыму оккупанты продолжают блокировать украинские радиочастоты

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В 10 населенных пунктах продолжают блокировать украинский радиосигнал

На севере аннексированного Крыма в 10 населенных пунктах продолжают блокировать украинский радиосигнал, еще в девяти он заблокирован частично. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Как сообщается, в Источном, Красноармейском, Заречном, Овощном, Мартыновке, можно услышать только по одной украинской радиостанции. В Воинке и Зеленой Ниве - по две радиостанции, в Армянске - четыре станции, а в Передместном - пять украинских радиостанций.

"Радио "Культура" слышно в пяти населенных пунктах из всего списка, Радио "Крым.Реалии" - в четырех, "Армия FM" - в двух населенных пунктах из списка, "Луч", "Украинское радио", "Люкс FM", "Херсон FM" - в одном из 19 проверенных. В одном населенном пункте слышать сигнал радио "Новая Каховка", - говорится в сообщении правозащитников.

Возле контрольного пункта въезда-выезда "Чонгар" со стороны аннексированного Крыма можно послушать программы семи украинских радиостанций, еще четыре слышно возле КПВВ "Чаплинка".

В 10 населенных пунктах (Красноперекопск, Лобаново, Ишунь, Джанкой, Придорожное, Ермакову, Завет-Ленинский, Новоалександровка, Соленое озеро, Вишневка) на украинских радиочастотах транслируют свои программы российские FM-станции.

Ранее сообщалось, что в восьми населенных пунктах на севере полуострова все украинские частоты незаконно заняты российскими станциями.

Также РБК-Украина писало, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания планирует, что 80% территории аннексированного Крыма покроют украинским радиовещанием в 2020 году.