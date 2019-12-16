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У Криму окупанти продовжують блокувати українські радіочастоти

Новини » Політика     16.12.2019 - 17:03
У Криму окупанти продовжують блокувати українські радіочастоти
Фото: радіо (pixabay.com)

У 10 населених пунктах продовжують блокувати український радіосигнал

На півночі анексованого Криму в 10 населених пунктах продовжують блокувати український радіосигнал, ще в дев'яти він заблокований частково. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу".

Як повідомляється, в Істочному, Красноармійському, Зарічному, Овочевому, Мартинівці, можна почути тільки по одній українській радіостанції. У Воїнці та Зеленій Ниві - по дві радіостанції, в Армянську - чотири станції, а в Передмістному - п'ять українських радіостанцій.

"Радіо "Культура" чути в п'яти населених пунктах з усього списку, Радіо "Крим.Реалії" - в чотирьох, "Армія FM" - у двох населених пунктах зі списку, "Промінь", "Українське радіо", "Люкс FM", "Херсон FM" - в одному з 19 перевірених. В одному населеному пункті чути сигнал радіо "Нова Каховка", - йдеться в повідомленні правозахисників.

Біля контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чонгар" з боку анексованого Криму можна послухати програми семи українських радіостанцій, ще чотири чути біля КПВВ "Чаплинка".

У 10 населених пунктах (Красноперекопськ, Лобанове, Ішунь, Джанкой, Придорожнє, Єрмакову, Завіт-Ленінський, Новоолександрівка, Солоне озеро, Вишнівка) на українських радіочастотах транслюють свої програми російські FM-станції.

Раніше повідомлялося, що у восьми населених пунктах на півночі півострова всі українські частоти незаконно зайняті російськими станціями.

Також РБК-Україна писало, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення планує, що 80% території анексованого Криму покриють українським радіомовленням у 2020 році.

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