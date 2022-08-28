В Крыму очередное ЧП после взрывов: что известно

Во временно оккупированном Крыму возле мыса Фиолент вспыхнул пожар "на территории заброшенной военной части". В том районе сегодня были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева .

Он также подчеркнул, что пожар никак не связан с сегодняшней работой систем ПВО возле мыса Фиолент.

По его словам, на территории "заброшенной военной части горело одноэтажное деревянное здание". На месте работают спасатели.

Напомним, сегодня вечером на юго-западном побережье Крыма были слышны взрывы. Развожаев объяснил их работой систем ПВО и заявил об уничтожении беспилотника.

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