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В Крыму очередное ЧП после взрывов: что известно

Иллюстративное фото: в Крыму очередное ЧП после взрывов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму возле мыса Фиолент вспыхнул пожар "на территории заброшенной военной части". В том районе сегодня были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

По его словам, на территории "заброшенной военной части горело одноэтажное деревянное здание". На месте работают спасатели.

Он также подчеркнул, что пожар никак не связан с сегодняшней работой систем ПВО возле мыса Фиолент.

Напомним, сегодня вечером на юго-западном побережье Крыма были слышны взрывы. Развожаев объяснил их работой систем ПВО и заявил об уничтожении беспилотника.

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