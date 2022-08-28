У Криму чергова НП після вибухів: що відомо

У тимчасово окупованому Криму біля мису Фіолент спалахнула пожежа "на території покинутої військової частини". У тому районі сьогодні були чутні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва .

Він також підкреслив, що пожежа ніяк не пов'язана з сьогоднішньою роботою систем ППО біля мису Фіолент.

За його словами, на території "покинутої військової частини горіла одноповерхова дерев'яна будівля". На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні ввечері на південно-західному узбережжі Криму були чутні вибухи. Развожаєв пояснив їх роботою систем ППО і заявив про знищення безпілотника.

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