У Криму чергова НП після вибухів: що відомо

У тимчасово окупованому Криму біля мису Фіолент спалахнула пожежа "на території покинутої військової частини". У тому районі сьогодні були чутні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.
За його словами, на території "покинутої військової частини горіла одноповерхова дерев'яна будівля". На місці працюють рятувальники.
Він також підкреслив, що пожежа ніяк не пов'язана з сьогоднішньою роботою систем ППО біля мису Фіолент.
Нагадаємо, сьогодні ввечері на південно-західному узбережжі Криму були чутні вибухи. Развожаєв пояснив їх роботою систем ППО і заявив про знищення безпілотника.
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