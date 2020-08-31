В Криму після обшуків затримали чотирьох кримських татар

Фото: затримання кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Сьогодні, 31 серпня, у Криму російські силовики провели обшуки за місцем проживання кримських татар. Чотирьох з них затримали та везуть в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Таким чином, у Нижньогірському районі в селі Розливи був затриманий кореспондент "Кримської солідарності" та видання "Грані" Айдер Кадиров. Також затримали двох активістів Ридвана Умерова та Айдера Аблякімова у Судаку та у селі Сонячна долина Судакського району відповідно.

Крім того, силовики РФ затримали Енвера Топчи у селі міського типу Радянський.

Фото: затримання кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Нагадаємо, у Зеленського вже відреагували на сьогоднішні обшуки в Криму.

Також заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова назвала масові затримання в Криму спробою видати кримських татар за терористів.