В Крыму снова обыски. Российские силовики задержали четырех крымских татар

В оккупированном Крыму силовики обыскали дома крымских татар. Четверых мужчин забрали на допрос.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крымскую солидарность".
С раннего утра одновременно в нескольких районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар. Обыски начались в районе 4 часов утра.
Кого задержали:
Задержанных сейчас доставляют на бульвар Франко 13, в УФСБ в Республике Крым и Севастополе.
Адвокат Эмиль Курбединов сообщил об отключении мобильной связи на момент проведения следственных действий у нескольких адвокатов Крыма. Телефон не был доступен для звонков у координатора "Крымской солидарности".