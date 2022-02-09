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В Крыму снова обыски. Российские силовики задержали четырех крымских татар

Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированном Крыму силовики обыскали дома крымских татар. Четверых мужчин забрали на допрос.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крымскую солидарность".

С раннего утра одновременно в нескольких районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар. Обыски начались в районе 4 часов утра.

Кого задержали:

  • Османова Ансара Исмаиловича из села Танковое Бахчисарайского района,
  • Абдулвапова Аметхана Неджиповича из Симферополя,
  • Сейтосманова Эрнеста Казимовича из села Тыловое под Севастополем,
  • Мустафаева Марлена Рамисовича из села Белая Скала неподалеку Белогорска.

Задержанных сейчас доставляют на бульвар Франко 13, в УФСБ в Республике Крым и Севастополе.

Адвокат Эмиль Курбединов сообщил об отключении мобильной связи на момент проведения следственных действий у нескольких адвокатов Крыма. Телефон не был доступен для звонков у координатора "Крымской солидарности".

Напомним, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о защите политических заключенных.

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Крым