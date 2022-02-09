RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Криму знову обшуки. Російські силовики затримали чотирьох кримських татар

Автор: Анастасія Рокитна

В окупованому Криму силовики обшукали будинки кримських татар. Чотирьох чоловіків забрали на допит.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Кримську солідарність".

З раннього ранку одночасно в кількох районах Криму пройшли обшуки в будинках кримських татар. Обшуки почалися в районі 4 години ранку.

Кого затримали:

  • Османова Ансара Ісмаїловича із села Танкове Бахчисарайського району,
  • Абдулвапова Аметхана Неджиповича із Сімферополя,
  • Сейтосманова Ернеста Казимовича із села Тилове під Севастополем,
  • Мустафаєва Марлена Рамісовича з села Біла Скала неподалік Білогірська.

Затриманих зараз доставляють на бульвар Франка 13, до УФСБ у Республіці Крим та Севастополі.

Адвокат Еміль Курбедінов повідомив про відключення мобільного зв'язку на момент проведення слідчих дій у кількох адвокатів Криму. Телефон не був доступний для дзвінків у координатора "Кримської солідарності".

Нагадаємо, Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект про захист політичних в'язнів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим