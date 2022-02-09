В Криму знову обшуки. Російські силовики затримали чотирьох кримських татар

В окупованому Криму силовики обшукали будинки кримських татар. Чотирьох чоловіків забрали на допит.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Кримську солідарність".
З раннього ранку одночасно в кількох районах Криму пройшли обшуки в будинках кримських татар. Обшуки почалися в районі 4 години ранку.
Кого затримали:
Затриманих зараз доставляють на бульвар Франка 13, до УФСБ у Республіці Крим та Севастополі.
Адвокат Еміль Курбедінов повідомив про відключення мобільного зв'язку на момент проведення слідчих дій у кількох адвокатів Криму. Телефон не був доступний для дзвінків у координатора "Кримської солідарності".