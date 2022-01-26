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Закон о защите политзаключенных принят в целом: решение Рады

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Киев, Среда 26 января 2022 14:11
Закон о защите политзаключенных принят в целом: решение Рады Фото: Рада приняла в целом закон о защите политических заключенных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о защите политических заключенных (№6104). "За" проголосовали 288 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание Рады.

Сегодня принят закон о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей (№ 6104).

Что предусматривает этот закон

Целью закона является создание законодательных механизмов социальной и правовой защиты политических заключенных, членов их семей.

Действие закона распространяется на:

  • граждан Украины, которые были лишены личной свободы государством-агрессором, ее формированиями в связи с защитой государственного суверенитета Украины; которые входят в состав сил безопасности и сил обороны Украины.
  • граждан Украины, которые являются гражданскими лицами, что находятся под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Предусматривается создание Комиссии по вопросам установления факта лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

Законопроектом предусматривается выплата денежной помощи лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а именно:

  • ежегодной государственной денежной помощи лицам, которая предоставляется такому лицу или члену семьи такого лица в период его нахождения в условиях лишения свободы;
  • одноразовой государственной денежной помощи в случае гибели (смерти) лица в период пребывания в плену;
  • одноразовой государственной денежной помощи лицам после освобождения из условий лишения свободы.

Кроме того, проектом закона предусмотрено создание и функционирование Единого реестра политических заключенных.

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