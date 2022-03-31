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В Крыму намерены "национализировать" квартиру Зеленского в Ялте, - СМИ

Фото: в Крыму хотят "национализировать" квартиру Зеленского (facebook com aksenov rk)
Автор: Наталья Юрченко

В Крыму планируют "национализировать" квартиру президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в Ялте. Ее внесут в список "национализации" крымского имущества украинских политиков и олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

"В список собственности, которая попадает под национализацию, будут, в том числе включены апартаменты Зеленского в Ливадии", - говорится в сообщении.

Однако пока официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, Россия устроила в Крыму принудительную мобилизацию для отправки мужчин на войну в Украину.

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Владимир ЗеленскийКрым