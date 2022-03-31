У Криму мають намір "націоналізувати" квартиру Зеленського в Ялті, - ЗМІ

У Криму планують "націоналізувати" квартиру президента України Володимира Зеленського, яка знаходиться в Ялті. Її внесуть до списку "націоналізації" кримського майна українських політиків і олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс .

"У список власності, яка потрапляє під націоналізацію, будуть, в тому числі включені апартаменти Зеленського в Лівадії", - йдеться в повідомленні.

Однак поки офіційного підтвердження цієї інформації немає.