У Криму мають намір "націоналізувати" квартиру Зеленського в Ялті, - ЗМІ

У Криму планують "націоналізувати" квартиру президента України Володимира Зеленського, яка знаходиться в Ялті. Її внесуть до списку "націоналізації" кримського майна українських політиків і олігархів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.
"У список власності, яка потрапляє під націоналізацію, будуть, в тому числі включені апартаменти Зеленського в Лівадії", - йдеться в повідомленні.
Однак поки офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Нагадавши, Росія влаштувала в Криму примусову мобілізацію для відправки чоловіків на війну в Україну.
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