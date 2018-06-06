У Криму в травні зафіксували 16 суден-порушників, - МінТОТ

Всі судна були під прапором Російської Федерації

З 1 по 31 травня до портів окупованого Криму зафіксовано заходження 16 вантажних суден-порушників та танкерів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

Як зазначено, всі судна були під прапором Російської Федерації. Загалом цими суднами здійснено 54 заходи до портів Севастополя та Керчі.

Окрім того на рейді в акваторіях портів Севастополя, Феодосії, Керчі та Ялти, що використовуються для стоянки, зафіксовано 15 суден під прапорами Російської Федерації, Панами, Коморських островів та Островів Кука.

Так,порти, розташовані на території Автономної Республіки Крим (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта) закриті розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 578-р.

Заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів, розташованих на території АР Крим та м. Севастополь, є порушенням норм міжнародного права як дії, що підривають суверенітет України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Криму відкрила справу за фактом затримання українського риболовецького судна в анексованому Російською Федерацією Криму. Про затримання українського судна в Криму стало відомо 4 травня 2018 року.