В Крыму хотят "засудить" Украину: угрожают арестом всего, что будет проходить мимо

По его словам, началась подготовка иска по факту водной блокады Крыма, дело будет рассмотрено в местном "суде" до конца второго квартала. После этого дело может быть рассмотрено в российских судах.

"Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо РФ", - отметил Константинов.

Он также заявил, что якобы ущерб от водной блокады составил около 1 трлн рублей - более 13 млрд долларов.