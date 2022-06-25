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В Крыму хотят построить рынок для продажи украденной украинской продукции

Фото: в Крыму откроют рынок украденной украинской продукции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Крыму хотят открыть рынок, где будут продавать награбленную украинскую продукцию. Его планируют построить в Джанкое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

Оккупационные власти полуострова хотят открыть перевалочную базу к концу июля - началу августа. Туда планируют свозить украденную сельхозпродукцию из Херсонской и Запорожской областей.

Так называемый "мэр" Джанкоя Игорь Ивин рассказал российским пропагандистам, что проект создания рынка уже разрабатывается. Он должен стать подобием "Привоза" в Симферополе.

Напомним, что спутник зафиксировал очередной факт вывоза Россией украинского зерна в Сирию.

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