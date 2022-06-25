RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Криму хочуть побудувати ринок для продажу вкраденої української продукції

Фото: у Криму відкриють ринок вкраденої української продукції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Криму хочуть відкрити ринок, де продаватимуть награбовану українську продукцію. Його планують побудувати в Джанкої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант".

Окупаційна влада півострова хоче відкрити перевалочну базу до кінця липня - початку серпня. Туди планують звозити вкрадену сільгосппродукцію з Херсонської та Запорізької областей.

Так званий "мер" Джанкоя Ігор Івін розповів російським пропагандистам, що проект створення ринку вже розробляється. Він повинен стати подобою "Привозу" в Сімферополі.

Нагадаємо, що супутник зафіксував черговий факт вивезення Росією українського зерна до Сирії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримУкраїна