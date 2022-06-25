У Криму хочуть побудувати ринок для продажу вкраденої української продукції

У Криму хочуть відкрити ринок, де продаватимуть награбовану українську продукцію. Його планують побудувати в Джанкої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант".
Окупаційна влада півострова хоче відкрити перевалочну базу до кінця липня - початку серпня. Туди планують звозити вкрадену сільгосппродукцію з Херсонської та Запорізької областей.
Так званий "мер" Джанкоя Ігор Івін розповів російським пропагандистам, що проект створення ринку вже розробляється. Він повинен стати подобою "Привозу" в Сімферополі.
Нагадаємо, що супутник зафіксував черговий факт вивезення Росією українського зерна до Сирії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.