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В Крыму хотят исключить английский язык из школьной программы

Новина українською →
Украина, Среда 25 мая 2022 20:05
В Крыму хотят исключить английский язык из школьной программы Фото: в Крыму планируют убрать английский язык из школьной программы (24tv)
Автор: Евгений Прокопенко

Российская оккупационная администрация на Крымском полуострове хочет прекратить преподавание английского языка в общеобразовательных школах. Обосновывают это тем, что в этом нет нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TACC.

По словам так называемого "спикера государственного совета Крыма" Владимира Константинова, английский язык в школах не нужен.

"Зачем нам вслепую идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не нужно, если человек никогда не поедет в Лондон?", - говорит так называемый "спикер государственного совета Крыма" Владимир Константинов.

По его мнению, подражание другой цивилизации опасно.

"Мы делаем ребенка заложником - она будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она - Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки". - сказал Константинов.

Также ввин не обошел тему войны, отметив, что англичане являются для них врагами.

"Англичане ведут войну с нами на протяжении тысячи лет, а мы и дальше продолжаем изучать их, тратим деньги на учителей, тратим время, а потом на историю не хватает времени", - добавил он.

Лично Константинов не изучал английский язык в школе, но утверждает, что выучил его в течение двух лет на специализированных курсах, когда, мол, возникла потребность для ведения бизнеса. По его мнению, каждому человеку будет достаточно, если она будет иметь возможность выучить иностранный язык на таких курсах, но вроде бы не стоит учить чужие языки в школах.

Напомним, в Мариуполе оккупанты планируют с нового учебного года внедрить российские "стандарты образования". Несогласным учителям грозят "негативными последствиями".

На захваченных территориях оккупационные власти принудительно внедряет в украинских учебных заведениях "стандарты российского образования". Известно, что около 3,5 тысячи преподавателей уже проходят переподготовку.

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