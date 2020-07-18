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В Крыму на грани высыхания оказались два водохранилища

Крым, Суббота 18 июля 2020 18:45
В Крыму на грани высыхания оказались два водохранилища
Фото: Белогорское водохранилище (facebook.com/ivanua9agr)
Автор: Дмитрий Левицкий

Часть одного из водохранилищ полностью высохла

В оккупированном Россией Крыму на грани высыхания оказалось Белогорское водохранилище. Существует риск, что осенью вода в нем вообще закончится.

Об этом рассказал активист движения "Свободный Крым" Решад Меметов в комментарии "Крым.Реалии".

В июле состояние Белогорского водохранилища существенно ухудшилось, река Биюк-Карасу, которая питает его, превратилась в ручей. Срединная часть водохранилища также пересохла, поэтому от него осталась только небольшая часть у плотины.

Биюк-Карасу в месте впадения в Белогорское водохранилище

Фото: пересохшая река Биюк-Карасу (krymr.com)

Меметов рассказал, что на этой неделе российские военные проложили водовод из соседнего Тайганского водохранилища на Симферополь, чтобы забрать остатки воды для нужд города.

"Осенью есть все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и соседнее Тайганское водохранилище", - добавил он.

Напомним, об отсутствии проблем с питьевой водой для населения оккупированного Крыма ранее заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Проблемы с водой в Крыму могут спровоцировать новую агрессию России против Украины с целью захвата Крымского канала, не исключают в представительстве президента Владимира Зеленского.

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