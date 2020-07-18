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У Криму на межі висихання опинилися два водосховища

Крим, Субота 18 липня 2020 18:45
У Криму на межі висихання опинилися два водосховища
Фото: Білогірське водосховище (facebook.com/ivanua9agr)
Автор: Дмитро Левицький

Частина одного з водосховищ повністю висохла

В окупованому Росією Криму на межі висихання опинилося Білогірське водосховище. Існує ризик, що восени вода у ньому взагалі закінчиться.

Про це розповів активіст руху "Вільний Крим" Решад Меметов в коментарі "Крим.Реалії".

У липні стан Білогірського водосховища суттєво погіршився, річка Біюк-Карасу, яка живить його, перетворилася на струмок. Серединна частина водосховища також пересохла, тому від нього лишилася тільки невелика частина біля греблі.

Биюк-Карасу в месте впадения в Белогорское водохранилище

Фото: пересохла річка Біюк-Карасу (krymr.com)

Меметов розповів, що цього тижня російські військові проклали водовід з сусіднього Тайганського водосховища на Сімферополь, щоб забрати рештки води для потреб міста.

"Восени маємо всі шанси вперше в історії побачити пересохлими як Білогірське, так і сусіднє Тайганське водосховище", - додав він.

Нагадаємо, про відсутність проблем з питною водою для населення окупованого Криму раніше заявляв секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Проблеми з водою в Криму можуть спровокувати нову агресію Росії проти України з метою захоплення Кримського каналу, не виключають у представництві президента Володимира Зеленського.

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