В Крыму и на Донбассе воевали больше 250 иностранцев, - Офис генпрокурора

По его словам, многие из подозреваемых иностранных граждан могут быть причастны к военным преступлениям.

"Мы не исключаем тот факт, что многие из этих людей принимал активное участие в боевых действиях и мог быть причастен к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Поэтому мы активно находимся в диалоге с нашими коллегами (правоохранителями других государств – ред.) и просим их содействовать расследованию уголовных производств, которые у нас есть", - сказал Мамедов.

Стоит отметить, что официальной датой начала временной оккупации Крыма является 20 февраля 2014 года.

Российская Федерация отрицает оккупацию полуострова, называя это "восстановлением исторической справедливости".