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В Крыму детям рассказывают об "украинских нацистах" и заставляют рисовать рашистские плакаты, - Денисова

Фото: в Крыму детям рассказывают об "украинских нацистах" (facebook)
Автор: Евгений Прокопенко

Позорная политика милитаризации детей на территории Крыма продолжается. Формирование идеологии рашизма осуществляется в детских садах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

"Воспитателей на временно оккупированном полуострове заставляют проводить с детьми разъяснительное обучение о "спецоперации" в Украине. В игровой форме навязывают идеологию борьбы с националистами и нацистами на примере Украины. Тем самым пытаются стереть в сознании детей украинскую идентичность", - пишет Денисова.

По ее словам, в детских садах дети вынуждены рисовать плакаты с рашистской символикой «Z».

Также по приказу руководства учебных заведений, воспитатели обязаны узнавать у детей об отношении их родителей к "спецоперации" в Украине. При обнаружении «неблагонадежных» родителей, информация подается в оккупационных карательных органов.

Напомним, Людмила Денисова призвала помочь с эвакуацией 58 детей-сирот детей лишенных родительской опеки из Херсонской области.

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