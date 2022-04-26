RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Криму дітям розповідають про "українських нацистів" та змушують малювати рашистські плакати, - Денісова

Фото: у Криму дітям розповідають про "українських нацистів" (facebook)
Автор: Євгеній Прокопенко

Ганебна політика мілітаризації дітей на території Криму продовжується. Формування ідеології рашизму здійснюється у дитячих садочках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.

"Вихователів на тимчасово окупованому півострові змушують проводити з дітьми роз’яснювальне навчання про «спецоперацію» в Україні. У ігровій формі нав’язують ідеологію боротьби з націоналістами та нацистами на прикладі України. Тим самим намагаються стерти в свідомості дітей українську ідентичність", - пише Денісова.

За її словами, у дитячих садочках діти змушені малювати плакати з рашистською символікою «Z».

Також за наказом керівництва закладів освіти, вихователі зобов’язані дізнаватися у дітей про ставлення їх батьків до «спецоперації» в Україні. При виявленні «неблагонадійних» батьків, інформація подається до окупаційних каральних органів.

Нагадаємо, Людмила Денісова закликала допомогти з евакуацією 58 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримВійна в Україні