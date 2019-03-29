ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Криму через "суд" намагаються відібрати храм ПЦУ

Новини » Суспільство    29.03.2019 - 10:38
У Криму через "суд" намагаються відібрати храм ПЦУ
Фото: храм ПЦУ в Сімферополі (wikipedia.org)

ПЦУ намагаються вигнати з храму в окупованому Сімферополі

В окупованому Криму через підконтрольний Російській Федерації "суд" намагаються відібрати єдиний в Сімферополі храм Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що до "суду" направили позов з вимогою від ПЦУ звільнити храм в центрі Сімферополя. Також повідомляється, що церква досі "працює поза правового поля Росії". У Криму підкреслюють, що ПЦУ в Сімферополі не привела свої установчі документи у відповідність із законодавством РФ, тому у неї нібито немає підстав займати приміщення.

Нагадаємо, на початку березня в Сімферополі затримали архієпископа Православної церкви України Климента. Його затримали на автовокзалі, коли він намагався виїхати в Ростов на засідання суду у справі політв'язня Павла Гриба. За словами Климента, він був затриманий через повідомлення про "пограбування" у церкві в Сімферополі, в якій він служить.

Крім того, раніше ПЦУ повідомили про загрозу повної заборони діяльності на окупованому Донбасі. Порушення прав церкви виражається в систематичних гоніннях, знущаннях, арештах і захопленнях храмів.

Держдеп засудив арешти кримських татар
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України СімферопольКримхрамПЦУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся