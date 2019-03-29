У Криму через "суд" намагаються відібрати храм ПЦУ

Фото: храм ПЦУ в Сімферополі (wikipedia.org)

ПЦУ намагаються вигнати з храму в окупованому Сімферополі

В окупованому Криму через підконтрольний Російській Федерації "суд" намагаються відібрати єдиний в Сімферополі храм Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що до "суду" направили позов з вимогою від ПЦУ звільнити храм в центрі Сімферополя. Також повідомляється, що церква досі "працює поза правового поля Росії". У Криму підкреслюють, що ПЦУ в Сімферополі не привела свої установчі документи у відповідність із законодавством РФ, тому у неї нібито немає підстав займати приміщення.

Нагадаємо, на початку березня в Сімферополі затримали архієпископа Православної церкви України Климента. Його затримали на автовокзалі, коли він намагався виїхати в Ростов на засідання суду у справі політв'язня Павла Гриба. За словами Климента, він був затриманий через повідомлення про "пограбування" у церкві в Сімферополі, в якій він служить.

Крім того, раніше ПЦУ повідомили про загрозу повної заборони діяльності на окупованому Донбасі. Порушення прав церкви виражається в систематичних гоніннях, знущаннях, арештах і захопленнях храмів.