В Крыму в армию РФ призвали уже 13,5 тыс. человек

С 2015 года на срочную воинскую службу в российскую армию из оккупированного Крыма были призваны 13,5 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

На пресс-конференции в Симферополе представитель российского военкомата в Крыму Роман Быков заявил, что около 2800 жителей оккупированного Крыма будут направлены на службу в Вооруженные силы РФ по результатам весеннего призыва 2019 года.

Призывников из Крыма направят на службу в Воздушно-космические и сухопутные войска, а также в Военно-морской флот.

"На территории Республики Крым будут проходить службу около 400 человек", - сказал Быков.

Ранее сообщалось, что в Киеве в течение апреля-июня 2019 года на срочную службу призовут 780 мужчин. Весенний призыв на срочную военную службу стартовал в понедельник, 1 апреля 2019 года.

Осенью 2018 года на срочную службу в Украине призвали почти 18 тысяч человек, а в рамках весенней кампании число призывников составило более 14 тыс. человек, из них 9000 призывали в ВСУ.