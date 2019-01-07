В Крыму 37 человек арестовали по политическим мотивам в 2018

Фото: оккупированный Крым (wikimapia)

Среди заключенных общественные активисты и украинские военнопленные моряки

В аннексированном Крыму в течение 2018 года 37 человек были арестованы по политическим мотивам. Об этом рассказала руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське. Крим".

По словам правозащитницы, среди них общественные активисты и украинские военнопленные моряки.

"37 человек были лишены свободы в рамках политически мотивированных дел, из них 13 - гражданские лица. Среди них есть общественные активисты, например, Сервер Мустафаев, Энвер Бекиров, Евгений Каракаш. Еще 24 человека - украинские моряки, которые являются военнопленными", - рассказала Скрипник.

Кроме того, по ее словам, в Крыму по меньшей мере шесть человек были арестованы по административным делам.

Скрипник также сообщила, что, по ее данным, в 2018 году россияне открыли в Крыму 44 новых уголовных дела по политическим мотивам.

Напомним, в аннексированном Россией Крыму неизвестные избили крымскотатарского активиста Ризу Асанова во время съемок сюжета о новой автомагистрали "Таврида".