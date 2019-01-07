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У Криму 37 людей позбавили волі з політичних мотивів у 2018

Новини » Політика    07.01.2019 - 03:39
У Криму 37 людей позбавили волі з політичних мотивів у 2018
Фото: окупований Крим (wikimapia)

Серед ув'язнених громадські активісти та українські військовополонені моряки

В анексованому Криму протягом 2018 року 37 людей були ув'язнені за політичними мотивами. Про це розповіла керівник "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське. Крим".

Зі слів правозахисниці, серед них  громадські активісти та українські військовополонені моряки.

"37 осіб були позбавлені волі в рамках політично мотивованих справ, з них 13 - цивільні особи. Серед них є громадські активісти, наприклад, Сервер Мустафаєв, Енвер Бекіров, Євген Каракаш. Ще 24 людини - українські моряки, які є військовополоненими", - розповіла Скрипник.

Крім того, з її слів, у Криму щонайменше шестеро людей було ув'язнено за адміністративними справами.

Скрипник також повідомила, що, за її даними, у 2018 році росіяни відкрили у Криму 44 нові кримінальні справи за політичними мотивами.

Нагадаємо, у анексованому Росією Криму невідомі побили кримськотатарського активіста Ризу Асанова під час зйомок сюжету про нову автомагістраль "Таврида". 

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