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В Крыму более 100 политзаключенных, - правозащитники

Автор: Андрей Козловский

Правозащитница Луфтие Зудиева сообщила, что в оккупированном Крыму в рамках политического или религиозного преследования 107 человек находится в тюрьмах. Из них 77 - крымские татары.

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Об этом говорится в материале "Водный кризис, репрессии и COVID: что происходит в оккупированном Крыму".

"Если говорить о самой тяжкой статье - это 205.5 (терроризм), по ней арестованы 74 человека", - сказала Зудиева.

Она также добавила, что на полуострове есть люди, которые пошли на сделку со следствием или ограничились лишь штрафом - с ними репрессированных гораздо больше.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в тюрьмах Российской Федерации содержатся 76 украинских политических заключенных. Всего в России в местах несвободы находятся 6800 граждан Украины.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина не разрывает дипломатические отношения с РФ, так как это негативно повлияет на процесс защиты и освобождения незаконно удерживаемых Россией украинцев.

Также РБК-Украина писало, что с начала аннексии Крыма Россией в 2014 году на территорию полуострова переселили полмиллиона российских граждан.

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