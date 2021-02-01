Франция присоединится к Крымской платформе, но просит прояснить ее цель

Фото: Этьен де Понсен (РБК-Украина)

Франция готова присоединиться к Крымской платформе. При этом в Париже хотят прояснить цель создания данной платформы.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что Франция никогда не признавала аннексию Крыма и находится в контакте с коллегами из Европейского союза по данному вопросу.

"На данный момент мы находимся на очень предварительной стадии. Я несколько раз встречался с госпожой Джапаровой (замминистра иностранных дел Украины - ред.), они подготовили информационные документы об этой инициативе. Они рассматриваются в Париже и Брюсселе. Но в данный момент не совсем ясно, какова цель этой платформы. Насколько я понимаю, это площадка для обсуждения политической ситуации в Крыму", - заявил де Понсен.

Посол Франции назвал полезным такое обсуждение, однако считает необходимым знать цель такой инициативы.

"В принципе мы поддерживаем ее (Крымскую платформу - ред.) и отвечу на ваш вопрос - да, мы к ней присоединимся. Но, очевидно, есть необходимость в пояснении. Запуск платформы запланирован на 23 августа, так что у нас есть время", - добавил де Понсен.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на повестку дня будущей Крымской платформы будет вынесен только один вопрос - как Российская Федерация будет уходить с полуострова.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский пригласил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен к участию в Крымской платформе.