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Саммит, парад и концерт: как Украина будет праздновать 30-летие независимости

Киев, Вторник 02 февраля 2021 20:13
Саммит, парад и концерт: как Украина будет праздновать 30-летие независимости
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, в ходе которого был поднят вопрос о концепции празднования 30-летия независимости Украины. По словам главы государства, все мероприятия должны показать определяющие направления развития будущего Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Должно быть не только 30 лет опыта, но и взгляд на 30 лет вперед. Важной остается концепция единства и укрепления имиджа Украины как полноправного партнера на международной арене", - заявил Зеленский.

Так, в День независимости Украины, которые отмечается 24 августа, состоится праздничный парад с привлечением военной техники. Кроме того, вечером состоится праздничный концерт.

"Каждое министерство представит особый, выдающийся проект в своей области, который будет способствовать развитию Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что накануне Дня независимости состоится саммит "Крымская платформа" с привлечением международных партнеров Украины.

"Особое внимание мы уделим как 25-летию Конституции Украины, так и 30-й годовщины независимости. Покажем, что украинцам есть чем гордиться", - заявил Зеленский.

Напомним, в октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал указ о проведении военного парада в честь 30-летия независимости Украины.

Кроме того, проведение форума "Украина 30" анонсировал президент Зеленский. Глава государства призвал украинцев задать вопросы спикерам.

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