Кримську платформу запустять і на базі ПАРЄ. Це додатковий майданчик

Кримська платформа щодо деокупації півострова буде запущена і на базі Парламентської асамблеї Ради Європи. Це буде додатковий міжнародний майданчик.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявила голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

"На базі Кримської платформи ми будемо ставити в асамблеї питання прав людини в Криму, політичних бранців, переслідувань за політичними, релігійними або етнічними ознаками тощо", - зазначила Мезенцева.

За її словами, робота над цією ідеєю почалася за два тижні до старту зимової сесії. Також на сьогодні потенційно погоджено розширення майданчика, ведеться робота з Данією, Швецією і Польщею.