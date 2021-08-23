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На Крымской платформе приняли совместную декларацию. Призывают РФ к конструктивному участию

Автор: Ирина Гамерская

Участники саммита Крымской платформы приняли текст совместной декларации, в которой требуют от России обеспечить полный доступ к аннексированному Крыму. Страну-оккупанта также призывают к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы.

Об этом говорится в тексте соответствующей декларации, текст которой имеется в распоряжении РБК-Украина.

Так, в тексте декларации участники осуждают:

  • нарушения и ограничения прав человека в Крыму,
  • милитаризацию Крыма,
  • препятствование правам и свободам судоходства, в частности речь идет о проходе судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно,
  • изменение демографической структуры полуострова путем переселения граждан РФ в Крым.

Как указано в документе, формат Крымской платформы создан с целью мирного прекращения оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над полуостровом.

Также участники решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, когда это необходимо и если действия России этого потребуют. Россию в декларации призывают обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, включая этнических украинцев и крымских татар, возможность в полной мере пользоваться своими правами.

Также участники саммита призывают Россию подключиться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, которая направлена на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Напомним, сегодня в Киеве проходит первый саммит Крымской платформы, участие в котором принимают представители более 40 стран. Подробнее о ходе саммита - читайте в материале РБК-Украина.

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Крымская платформа