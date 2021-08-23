На Кримській платформі ухвалили спільну декларацію. Закликають РФ до конструктивної участі

Так, у тексті декларації учасники засуджують:

порушення і обмеження прав людини в Криму,

мілітаризацію Криму,

перешкоджання правам і свободам судноплавства, зокрема мова йде про прохід суден через Керченську протоку в Азовське море і назад,

зміну демографічної структури півострову шляхом переселення громадян РФ до Криму.

Як вказано у документі, формат Кримської платформи створено з метою мирного припинення окупації Росією Криму і для відновлення контролю України над півостровом.

Також учасники вирішили розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо РФ, коли це необхідно і якщо дії Росії цього вимагатимуть. Росію у декларації закликають забезпечити всім особам, які належать до етнічних і релігійних громад півострова, включно з етнічними українцями і кримськими татарами, можливість повною мірою користуватися своїми правами.

Також учасники саміту закликають Росію залучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, яка спрямована на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.