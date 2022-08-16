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На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика после взрывов на полуострове

Фото: на Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика после взрывов на полуострове (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

За прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 38,3 тысячи автомобилей. Такой показатель является новым суточным рекордом трафика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

По информации российского издания, предыдущий рекорд был установлен 16 августа 2020 года, тогда по мосту за сутки проехало 37 374 автомобиля.

Стоит заметить, что, по информации главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, после сегодняшних взрывов "тысячи граждан России направлялись в сторону моста через Керченскую протоку".

Также представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева заявила, что 16 августа на выезд из Крыма огромные очереди.

Напомним, во вторник, 16 августа, стало известно, что во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе детонирует хранилище боеприпасов.

Позже на военной авиабазе возле оккупированного Симферополя также прозвучало несколько взрывов. Над районом поднимается черный дым.

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