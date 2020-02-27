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Крымского журналиста Семену исключили из российского перечня экстремистов

Новости » Общество     27.02.2020 - 18:38
Крымского журналиста Семену исключили из российского перечня экстремистов
Фото: Николай Семена (facebook.com/mykola.semena)

"Список" ведет "Росфинмониторинг"

Крымского журналиста, обозревателя "Крым.Реалии" Николая Семену исключили из так называемого российского списка "террористов и экстремистов", который ведет "Росфинмониторинг". Об этом сообщает издание "Граты".

Соответствующая запись появилась в разделе списка "исключенные".

Как писало РБК-Украина, в 2017 году Семен был незаконно приговорен к 2,5 годам условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью три года. Тогда Семену признали виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предьявлено официальное обвинение в якобы поддержке терроризма.

28 января 2020 с Николая Семены сняли судимость. 19 февраля 2020 года Николай Семена прибыл в Киев.

Также сообщалось, что по данным Freedom House, сейчас в России содержатся за решеткой минимум 10 профессиональных журналистов из Крыма. Большинство из них являются крымскими татарами, которые связаны с правозащитным движением "Крымская солидарность".

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