Кримського журналіста Семену виключили з російського переліку екстремістів

Фото: Микола Семена (facebook.com/mykola.semena)

"Список" веде "Росфінмоніторинг"

Кримського журналіста, оглядача "Крим.Реалії" Миколу Семену виключили з так званого російського списку "терористів та екстремістів", який веде "Росфінмоніторинг". Про це повідомляє видання "Ґрати".

Такий запис з’явився в розділі списку "виключені".

Як писало РБК-Україна, у 2017 році Семена був незаконно засуджений до 2,5 років умовно з випробувальним терміном у три роки та забороною займатися публічною діяльністю три роки. Тоді Семену визнали винним у публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було пред'явлено офіційне звинувачення у нібито підтримці тероризму.

28 січня 2020 року з Миколи Семени зняли судимість.

19 лютого 2020 року український журналіст Микола Семена прибув в Київ.

Також повідомлялося, що за даними Freedom House, зараз в Росії утримуються за ґратами щонайменше 10 професійних журналістів з Криму. Більшість з них є кримськими татарами, пов'язаними з правозахисним рухом "Кримська солідарність".