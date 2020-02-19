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Освобожденный из российской тюрьмы журналист Семена пройдет лечение в "Феофании"

Новости » Общество     19.02.2020 - 09:09
Освобожденный из российской тюрьмы журналист Семена пройдет лечение в "Феофании"
Фото: Николай Семена (t.me / denisovaombudsman)

Семена сегодня утром прибыл в Киев

Украинский журналист Николай Семена, который ранее был приговорен в оккупированном Крыму за якобы поддержку терроризма, сегодня, 19 февраля, прибыл в Киев. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

По словам Денисовой, освобожден из российского плена журналист получит высококвалифицированное лечение на базе клинической больницы "Феофания".

Также после лечения и реабилитации Семена получит социальное обеспечение от государства.

Напомним, вчера стало известно, что украинский журналість Семена пересек административную границу с Крымом и въехал на подконтрольную украинскому правительству территорию. Судимость с Семены была снята 28 января 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в 2017 году Семен был незаконно приговорен к 2,5 годам условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью три года. Тогда Семену признали виновным в "публичных призывах к нарушению территориальной целостности России".

Ранее в апреле 2016 года доме украинского журналиста ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в якобы поддержке терроризма.

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