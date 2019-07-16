СБУ пресекла деятельность масшабной хакерской группировки

Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Операция проводилась совместно США и Британией

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с партнерами из США и Великобритании прекратили деятельность крупной хакерской группировки. Об этом на брифинге сообщил врио главы СБУ Иван Баканов, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По данным СБУ, участники группировки действовали в Украине с 2007 года и оказывали виртуальные услуги. Хакеры использовали Dark Net - скрытую от обычных пользователей часть интернет-сети, где можно анонимно и без контроля приобрести оружие, наркотики и тому подобное.

Оперативники спецслужбы установили, что организатором группировки является гражданин Украины, который с 2007 года начал предоставлять свои услуги хакерам всего мира через украинские сети.

По данным СБУ, на сегодня группировка насчитывает около десяти основных участников и десятки посредников в ряде стран мира, а также тысячи клиентов. Только в США в отношении этого гражданина Украины выдвинуты обвинения 50 лет заключения. В Украине организатору и еще одному участнику группировки объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361 и ч. 3 ст. 301 Уголовного Украины, и избрана мера пресечения - домашний арест.

Во время обыска частного дома вблизи Одессы были найдены дата-центр с резервным автономным источником электропитания, охраной, мощными каналами доступа к интернет.

"Из него изъято почти полторы сотни серверов, на которых размещались тысячи хакерских ресурсов, некоторые из них остались зашифрованными", - сообщил врио начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Николай Кулешов.

В СБУ также заявили, что предварительное исследование сетевого оборудования и оценка диапазонов IP-адресов указывает на минимум три автономные системы, зарезервированные за предприятиями Российской Федерации.

"Учитывая контрразведывательную режим, существующий в РФ, а также технологические особенности организации и построения СОРМ-3, владение и управление этим номерным ресурсом со стороны группировки не могло произойти без контроля и прикрытия российских спецслужб. Эта информация позволяет СБУ получить более четкое представление о схемах кибератак на украинские объекты критической инфраструктуры, о роли российских спецслужб в кибератаках на другие страны", - заявили в пресс-службе СБУ.

Как сообщало РБК-Украина, в Соединенных Штатах хакеры получили доступ к фотографиям путешественников и номерных знаков автомобилей.

Напомним, в апреле хакеры взломали несколько специальных закрытых сайтов, связанных с Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов, и выгрузили их содержимое.