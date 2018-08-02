Омбудсмен РФ надала інформацію про стан здоров'я Сенцова місячної давності

Лист написаний у період, коли Денісова знаходилась на території колонії, але її не пускали до Сенцова

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що отримала листа від омбудсмена РФ Тетяни Москалькової про її візит до Олега Сенцова 28 червня цього року. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що лист місячної давності і написаний у період, коли сама Денісова знаходилась на території колонії, але її не допустили до Сенцова.

"Сьогодні отримала лист від омбудсмена РФ Тетяни Москалькової про її візит до Олега Сенцова 28 червня цього року, в якому вона розповідає мені про стан здоров’я Олега. І тут, як-то кажуть, є два нюанси... Перший - пройшло вже більше місяця з того моменту, і говорити про його релевантність, коли Олег продовжує голодувати, не доводиться. Другий - того ж дня я була під дверима колонії, а її кортеж проїхав повз, не зупинившись", - підкреслила Денісова.

Фото: лист, який надіслала Москалькова

Відзначимо, що 28 червня співробітники колонії не пускали Денісову до українського політв'язня Олега Сенцова.

Нагадаємо, що раніше омбудсмен Німеччини закликала РФ надати медичну допомогу Сенцову. Бербель Кофлер у зверненні зазначила, що рішення Європейського суду з прав людини про необхідність надання Олегу Сенцову медичної допомоги свідчить про стурбованість його станом.

Також Європейський суд з прав людини закликав незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова припинити голодування та прийняти будь-яке лікування, яке покращить його стан.

Крім того, ЄСПЛ вимагає від Росії невідкладно надати Сенцову необхідне лікування в медичному закладі. У суді зазначили, що мають право вказати будь-якій державі-підписанту Європейської конвенції про права людини на тимчасові заходи. Вони повинні бути прийняті невідкладно.