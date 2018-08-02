ОБСЕ в Минске не ставит вопрос обмена россиян на политзаключенных, - Геращенко

Украина настаивает на обмене 36 россиян на украинских политзаключенных

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш на переговорах в Минске не ставит отдельно в повестку дня вопрос обмена 36 арестованных россиян на украинских политзаключенных, которых удерживают в тюрьмах России. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, на переговорах контактной группы в Минске российская сторона блокирует вопрос передачи 36 россиян в обмен на украинских политзаключенных. Кроме того, этот вопрос отдельно не вносит и координатор ОБСЕ Тони Фриш.

"…делает вид, что не понимает, почему украинская сторона категорически не соглашается на заявления ОРДЛО об "обмене всех установленных на всех установленных", ведь они требуют от нас почти 300 человек, среди которых россияне, "беркутовцы", причастные к терактам в Одессе и Харькове. А готовы отдать меньше 25, не подтверждая и скрывая от нас десятки удерживаемых, среди которых военные и гражданские", - отметила она.

Геращенко также добавила, что Украина настаивает на передаче 36 россиян России, а не представителям ОРДЛО.

Напомним, ранее Геращенко заявляла, что Российская Федерация может выдать украинских заложников перед выборами лояльным Кремлю кандидатам.