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Крымский мост точно будет разрушен, - Андрусив

Фото: Крымский мост (wikipedia)
Автор: Наталия Гурковская

Украина всерьез рассматривает возможность подрыва Крымского моста. Это только вопрос времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Министерства внутренних дел Виктора Андрусива.

"Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет",- заявил он.

По его словам, для реализации этой цели ВСУ нужно выполнить одно условие.

"У нас для этого (уничтожение моста, - ред.) пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно значительно ближе продвинуться к побережью Азовского моря", - сказал советник главы МВД.

Как сообщалось, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что мост через Керченский пролив, вероятно, уничтожат. Он считает, что украинские военные это сделают, "если будет возможность".

Также в Крыму опасаются наступления Вооруженных сил Украины.

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