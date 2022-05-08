Крымский мост точно будет разрушен, - Андрусив

Украина всерьез рассматривает возможность подрыва Крымского моста. Это только вопрос времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Министерства внутренних дел Виктора Андрусива.
"Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет",- заявил он.
По его словам, для реализации этой цели ВСУ нужно выполнить одно условие.
"У нас для этого (уничтожение моста, - ред.) пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно значительно ближе продвинуться к побережью Азовского моря", - сказал советник главы МВД.
Как сообщалось, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что мост через Керченский пролив, вероятно, уничтожат. Он считает, что украинские военные это сделают, "если будет возможность".
Также в Крыму опасаются наступления Вооруженных сил Украины.
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