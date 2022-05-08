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Кримський міст точно буде зруйнований, - Андрусів

Фото: Кримський міст (wikipedia)
Автор: Наталія Гурковська

Україна серйозно розглядає можливість підриву Кримського мосту. Це лише питання часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Міністерства внутрішніх справ Віктора Андрусіва.

"Можу сказати одну річ: Кримський міст точно буде зруйнований. Питання тільки в тому, коли це відбудеться",- заявив він.

За його словами, для втілення цієї мети ЗСУ треба виконати одну умову.

"У нас для цього (знищення мосту, - ред.) поки нема такої зброї. Точніше є, але нам треба значно ближче просунутися до узбережжя Азовського моря", - сказав радник глави МВС.

Як повідомлялось, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов припустив, що міст через Керченську протоку, ймовірно, знищать. Він вважає, що українські військові це зроблять, "якщо буде можливість".

Також у Криму побоюються наступу Збройних сил України.

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КримКрымский мост