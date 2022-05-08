Кримський міст точно буде зруйнований, - Андрусів

"Можу сказати одну річ: Кримський міст точно буде зруйнований. Питання тільки в тому, коли це відбудеться",- заявив він.

За його словами, для втілення цієї мети ЗСУ треба виконати одну умову.

"У нас для цього (знищення мосту, - ред.) поки нема такої зброї. Точніше є, але нам треба значно ближче просунутися до узбережжя Азовського моря", - сказав радник глави МВС.