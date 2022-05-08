Кримський міст точно буде зруйнований, - Андрусів

Україна серйозно розглядає можливість підриву Кримського мосту. Це лише питання часу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Міністерства внутрішніх справ Віктора Андрусіва.
"Можу сказати одну річ: Кримський міст точно буде зруйнований. Питання тільки в тому, коли це відбудеться",- заявив він.
За його словами, для втілення цієї мети ЗСУ треба виконати одну умову.
"У нас для цього (знищення мосту, - ред.) поки нема такої зброї. Точніше є, але нам треба значно ближче просунутися до узбережжя Азовського моря", - сказав радник глави МВС.
Як повідомлялось, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов припустив, що міст через Керченську протоку, ймовірно, знищать. Він вважає, що українські військові це зроблять, "якщо буде можливість".
Також у Криму побоюються наступу Збройних сил України.
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